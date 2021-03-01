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محافظ أسيوط يشدد إنهاء أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي على كورنيش النيل

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محافظ أسيوط يشدد إنهاء أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي على كورنيش النيل محافظ أسيوط يشدد إنهاء أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي على كورنيش النيل

مصراوي Masrawy

02:16 م الإثنين 01 مارس 2021

أسيوط - محمود عجمي:

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على الإنتهاء من أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي في شارع الثورة "كورنيش النيل" في أسرع وقت ممكن.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي في شارع الثورة "كورنيش النيل" وأمام مديرية الأمن الجاري تنفيذها للإطمئنان على سير العمل وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لانتهاء تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن.

مشيراً إلى التنسيق بين شركات الغاز الطبيعي والمحافظة والإدارات والجهات المعنية للتغلب على أي معوقات أو مشكلات قد تواجه تنفيذ أعمال الإصلاح وإنهاء الأعمال وإعادة رصف الطريق عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح وتوصيل الغاز مطالباً بالانتهاء من إعادة توصيل الغاز الطبيعي في المواعيد المحددة طبقاً للخطة الزمنية المقررة.

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