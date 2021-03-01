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صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان فعاليات الاحتفال بـ"يوم الحماية المدنية"

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صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان فعاليات الاحتفال بـ"يوم الحماية المدنية" صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان فعاليات الاحتفال بـ"يوم الحماية المدنية"

مصراوي Masrawy

02:14 م الإثنين 01 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، اليوم الاثنين، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، بحضور العميد حسام المصري مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من ضباط وأفراد الحماية المدنية، وأسر الشهداء.

تفقد محافظ سوهاج ومرافقيه معدات إدارة الحماية المدنية التي تستخدم في الإطفاء وعمليات الإنقاذ، والكشف عن المفرقعات، وملابس الإنقاذ والحرائق، والمعدات التي دخلت الخدمة حديثًا، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المتفجرات والكشف عنها، واستخدام روبوت التعامل مع الأجسام الغريبة، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية استخدام تلك المعدات.

أعرب "الفقي" عن تقديره للدور الذي يبذله رجال الشرطة البواسل في كافة القطاعات من أجل أمن واستقرار الوطن، إلى جانب رجال القوات المسلحة، مشيدا بتجهيزات وعناصر الحماية المدنية المدربة على أعلى مستوى.

ولفت "الفقي" إلى أهمية منظومة الحماية كحائط صد أساسي في مجابهة الأزمات الطارئة بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بكيفية مواجهة الطوارئ وخاصة الحرائق، والتنسيق الدائم مع الجهات والهيئات المختلفة، لتنظيم ندوات وبرامج للتوعية بمبادئ الوقاية من المخاطر والسلامة الشخصية.

وكرم محافظ سوهاج ومدير الأمن عددًا من الضباط والأفراد المتميزين وأسر الشهداء، واختتمت الاحتفالية بتسليم درع إدارة الحماية المدنية لمحافظ سوهاج ومدير أمن سوهاج.

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