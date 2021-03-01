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في بيان رسمي.. "تعليم قنا" تكشف حقيقة إصابة مدير مدرسة و4 معلمين بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

02:08 م الإثنين 01 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

نفت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الاثنين، إصابة مدير مدرسة السلام الثانوية النموذجية في قنا و4 معلمين بفيروس كورونا المستجد.

قالت المديرية في بيان رسمي لها: "بخصوص ما نشر على صفحة التواصل الاجتماعي (شكاوي قنا) والتي جاء بها أن مدرسة السلام الثانوية النموذجية بقنا أصيب مدير المدرسة و4 من المدرسين بفيروس كورونا، وثبتت إيجابية حالاتهم وأن هناك خطورة على التلاميذ، تفيد المديرية أنها تواصلت مع مديرية الصحة بقنا وتبين عدم صحة ما نشر".

وأكدت أن المديرية في حالة تواصل دائم مع مديرية الصحة بقنا لمتابعة حالات الطلاب والمعلمين والإداريين، وإرسال تقارير يومية لوزارة التربية والتعليم.

وأهابت المديرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة أن العملية الامتحانية تسير بشكل جيد ويراعى فيها الإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات وزارة الصحة.

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