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رئيس جامعة أسوان يعتمد نتيجة مسابقة ريادة الأعمال الأولى

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رئيس جامعة أسوان يعتمد نتيجة مسابقة ريادة الأعمال الأولى رئيس جامعة أسوان يعتمد نتيجة مسابقة ريادة الأعمال الأولى

مصراوي Masrawy

01:24 م الإثنين 01 مارس 2021

أسوان – إيهاب عمران:

اعتمد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الإثنين، نتيجة مسابقة ريادة الأعمال لطلاب جامعة أسوان، و التي جرى الإعلان عنها في يناير 2021 عن طريق نادي ريادة الأعمال بالجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، وتحت عنوان "طلاب جامعة أسوان رواد أعمال متميزون".

قال الدكتور أبوالحسن الشاذلي يونس، مدير النادي بأنه تقدم للمشاركة 24 متسابقًا و13 فريقًا بإجمالي34 متسابقًا للفرق وإجمالي عام للمتسابقين 58 متسابقًا، ووصل عدد المتقدمين للمسابقة بعد استبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط 16 متسابقًا فرديًا و13 فريقُا بإجمالي 34 متسابقًا داخل الفرق وإجمالي عام للمتسابقين 50 متسابقًا.

جرت التصفيات النهائية للمسابقة من خلال إجتماع لجنة التحكيم، والتي ضمت خبراء من داخل الجامعة و خارجها، وفاز في مسابقة الأفراد المركز الاول مصنع تصنيع أجهزة تقطير الزيوت الطبيعية والعطرية يعمل بالطاقة الشمسيه، الثاني جهاز التنفس الصناعي المُعدل .EFHAM. Vent ( ب )

وفي مسابقة الفرق المركز الاول تصنيع أعلاف الأسماك من مخلفات تصنيع الأسماك الثاني Azo feedأزو فيد، والثالث عمل ابلكيشن تعليمي للاطفال التوحد. وأضاف الدكتور محمد جابر عباس، منسق ريادة الأعمال بالجامعة أن الجوائز تتضمن فترة احتضان وتأهيل للمشروعات الفائزة للمشاركة في دوري ريادة الأعمال للجامعات المصرية علي مستوي الجمهورية و جوائز مالية تشجيعية لعدد 14 من طلاب جامعة أسوان.

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