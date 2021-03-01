صور.. مصرع زوجين دهستهما سيارة في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي زوجان، مصرعهما، اليوم الإثنين، دهسًا أسفل سيارة نقل ثقيل، في شارع المصنع داخل مدينة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وصول "محمد.م.إ.س"، 65 عامًا، وزوجته "ثنية.س.إ.س"، 50 عامًا، ويقيمان بقرية الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ، جثتين هامدتين، بادعاء حادث سير داخل مدينة كفر الشيخ، فيما جرى إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أكد شهود عيان لـ"مصراوي"، أن الزوجين، كانا يستقلان دراجة آلية "موتوسيكل"، ملك الزوج، في شارع المصنع بمدينة كفر الشيخ، فصدمتهما سيارة نقل ثقيل تحمل على متنها فنطاسًا، ما أدى إلى سقوطهما أسفل تلك السيارة، ولقيا مصرعهما دهسًا أسفلها.

انتقلت قوة من قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وأجرى رجال القوة المعاينة اللازمة في مكان الحادث.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.