تعليم القليوبية: 97% من طلاب أولى ثانوي دخلوا منصة امتحان الانجليزي والجغرافيا

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

قالت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم في القليوبية، إن نسبة وصول طلاب الصف الأول الثانوي لمنصة امتحان اللغة الانجليزية والجغرافيا اليوم بلغت 97% بعد تخطي العديد من مشكلات الانترنت في عدد كبير من اللجان.

جاء ذلك خلال تفقد سماح إبراهيم يرافقها عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، بمدرسة السادات الثانوية بشبلنجة، ومدرسة عثمان إبن عفان الابتدائية، لمتابعة امتحان الصف الخامس الابتدائي، والأول الثانوي.

وتابعت سماح إبراهيم انتظام سير الامتحانات بالمدرستين، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب خلال أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأول.