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غدًا.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل شاب بسبب فرصة عمل في بورسعيد

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غدًا.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل شاب بسبب فرصة عمل في بورسعيد غدًا.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل شاب بسبب فرصة عمل في بورسعيد

مصراوي Masrawy

01:19 م الإثنين 01 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تنظر محكمة جنايات بورسعيد - الدائرة الأولى - غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل شابًا، دهسًا بسيارة، نتيجة خلاف سابق نشب بين المتهم الأول والمجني عليه لتزاحمهما على اقتناص فرصة عمل في مجال المعمار.

وكان المستشار نبيل أبو زينة، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، أحال المتهمين في القضية رقم 4316 لسنة 2020 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 1351 لسنة 2020 جنايات كلي بورسعيد إلى محكمة الجنايات.

وتضمن أمر الإحالة أنه في يوم 29 نوفمبر 2020 قام كل من المتهمين: "ر.م.ح" 23 عامًا، و"ن.ا.ع" 21 عامًا، و"ا.م.م" 25 عامًا، و"م.ا.م" 24 عامًا، و"م.ص.ع" 20 عامًا، و"ع.م.ا" 17 عامًا، بقتل المجني عليه "ي.ع.ا.خ" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض السيارة رقم "ط.ع.س 6635" - أجرة بورسعيد - ودراجة نارية بدون لوحات وأسلحة بيضاء، وذلك بسبب خلاف سابق نشب بين المتهم الأول والمجني عليه لتزاحمهما على اقتناص فرصة عمل في مجال المعمار.

كما تضمن قيام المتهم الأول بالاستعانة بالمتهمين من الثاني إلى السادس وتوجهوا جميعًا إلى حيث يقطن المجني عليه، وأشهر المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس الأسلحة البيضاء التي كانوا مدججين بها، لبث الرعب في نفوس المجني عليه وقاطني منطقة سكنه من أهله وجيرانه، وظل المتهم السادس بمسرح الجريمة للشد من أزرهم، بينما كان المتهم الثاني متأهبًا على عجلة قيادة السيارة وما إن واتته الفرصة لاستهداف المجني عليه بمفرده هب بها صوب المجني عليه داهسًا إياه منتويًا إزهاق روحه فخر صريعًا.

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