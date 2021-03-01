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مصرع طالب صدمه قطار في المنيا

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مصرع طالب صدمه قطار في المنيا مصرع طالب صدمه قطار في المنيا

مصراوي Masrawy

01:13 م الإثنين 01 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

لقيّ طالب مصرعه، على شريط السكة الحديدية داخل مركز ملوي جنوبي محافظة المنيا؛ إثر اصطدام قطار له، خلال عبوره المزلقان.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طالب بعد أن صدمه قطار.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن مصرع "م.ف" 11 عامًا، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديدية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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