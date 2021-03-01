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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، إن هناك تربص بنادي الزمالك واللاعبين الحاليين "عايزين يطفشوا اللعيبة اللي في النادي زي ما طفشوا مصطفى محمد.. ده الزمالك معندوش مهاجم وبيلعب من غير مهاجمين".

أضاف عقب خروجه من جلسة طعنه على حكم تأييد حل مجلس الزمالك السابق، أن جميع الملفات السابقة تفتح الآن لهدم النادي "غرامة شيكابالا مع النادي البرتغالي بقالها سنين ولسه فاكرين يطلعوها دلوقتي".

وتساءل: "ليه مشاكل ساسي وشيكابالا والتأمينات والضرائب ظهرت دلوقتي؟ ولمصلحة مين؟"، مضيفًا أنه يستعد لبث فيديو جديد اليوم الإثنين، وفيديو آخر الجمعة المقبلة للكشف عن المخالفات الواهية التي يرددها البعض حاليًا.

وهاجم مرتضى منصور، لاعب نادي بيراميدز أحمد الشيخ "أنت نسيت شهادة الميلاد المزورة يا أحمد .. كله هينكشف في فيديو جديد والكل هيتفرج عليه".

وأودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامة من هاني زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادي، والذي يطلب فيهما وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضي منصور.

واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” ادارية عليا، وزير الشباب والرياضة. وطلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الاستدلال، ويتعين إلغاءه.