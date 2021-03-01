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تعليم شمال سيناء: 2377 طالبًا بالصف الأول الثانوي تمكنوا من دخول منصة الامتحانات

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تعليم شمال سيناء: 2377 طالبًا بالصف الأول الثانوي تمكنوا من دخول منصة الامتحانات تعليم شمال سيناء: 2377 طالبًا بالصف الأول الثانوي تمكنوا من دخول منصة الامتحانات

مصراوي Masrawy

01:06 م الإثنين 01 مارس 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم أن طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة شمال سيناء تمكنوا من أداء امتحان نصف العام في مادة اللغة الإنجليزية إلكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، دون شكاوى.

وقال رضوان، إن قرابة 69.1% من الطلاب تمكنوا من الدخول بنجاح على منصات الامتحانات وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات من الطلبة أو أولياء الأمور خلال سير الامتحان، مشيرًا إلى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات أو شكاوى قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأوضح رضوان، أن عدد الطلبة والطالبات المقيدين بالصف الأول الثانوي العام بلغ 3436 طالبًا وطالبة، وتمكن منهم 2377 طالبًا وطالبة من الدخول على منصة الامتحان.

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