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بـ12 مليار جنيه.. تنفيذ 93 مشروع صرف صحي في الشرقية

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بـ12 مليار جنيه.. تنفيذ 93 مشروع صرف صحي في الشرقية بـ12 مليار جنيه.. تنفيذ 93 مشروع صرف صحي في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:56 م الإثنين 01 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ 93 مشروع في قطاع الصرف الصحي بتكلفة 12 مليار و356 مليون جنيه، لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين واستكمالا وتدعيم لمشروعات البنية التحتية، لافتاً إلي أنه جاري تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة الحسينية بتكلفة 913 مليون و500 ألف جنيه.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال تفقد المحافظ، لأعمال تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لقرى الاخيوة، والمناجاة الكبرى والصغرى، و سماكين الشرق، والحمادين، والمناصرة و الملكيين القبلية بمركز الحسينية، والمُقام بتكلفة 535 مليون جنيه، حيث يشمل إنشاء محطة معالجة الأخيوة والتي تعمل بطاقة استيعابية 14/28 ألف م3/يوم و 8 محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين بالقرى وحى السلام، وعزبة الغرقدة، وعزبة أبو الخير، وقرية 6 أكتوبر، ومنشأة بشارة.

وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصحي بالاخيوة 60% وشبكات الانحدار بالمشروع 80 %، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية العام الجاري وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد.

شدد محافظ الشرقية، على الشركة المنفذة للمشروع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

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