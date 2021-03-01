صور...احتفال الوادي الجديد باليوم العالمي للحماية المدنية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

احتفلت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الإثنين، باليوم العالمي للحماية المدنية، للاحتفاء بالدور الذي تنفذه قوات الحماية المدينة، بمقر إدارة الحماية المدينة بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة.

شهد الاحتفالية اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، واللواء محمد أنيس، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، والعميد حسام القرنشاوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

تضمنت الاحتفالية تقديم عروض رياضية تبرز القدرات البدنية لرجال الإطفاء وعروض إطفاء وتفكيك متفجرات مع استعراض لسيارات الإطفاء والإنقاذ البري بالإدارة، كما تضمنت الاحتفالية تكريم ضباط الحماية المدنية المحالين للتقاعد ممن خدموا في محافظة الوادي الجديد، وأسر الشهداء من رجال الحماية المدنية، مع كلمة لمدير أمن المحافظة عن دور الشرطة في حفظ الأمن والأمان وتدعيم الاستقرار والتنمية.

وتحتفل وزارة الداخلية في الأول من مارس، بذكرى اليوم العالمي للحماية المدنية، وذلك داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن تقام الاحتفالية السنوية هذا العام تحت عنوان:" حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري".

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ويقام الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية، في اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.