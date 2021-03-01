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"التفتيش المالي والإداري" يحيل 16 موظفا للتحقيق في الأقصر

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"التفتيش المالي والإداري" يحيل 16 موظفا للتحقيق في الأقصر "التفتيش المالي والإداري" يحيل 16 موظفا للتحقيق في الأقصر

مصراوي Masrawy

12:49 م الإثنين 01 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

قال عبد الحميد الكيلاني مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، أنه في إطار القيام بأعمال التفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة على مستوى المدينة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تم المرور والمتابعة على عدد من القطاعات الخدمية داخل نطاق مدينة الأقصر، وتبين غياب ١٦ موظفًا وموظفة بإجمالي ٨ محاضر، دون سند قانوني وجرت إحالتهم للتحقيق.

أوضح "الكيلانى" أنه تنفيذا لتعليمات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، فإن إجمالي عدد المتابعات بلغ ٧٤ متابعة خلال شهر فبراير ٢٠٢١ الماضي، وتم التحفظ في ٦٦ متابعة منها.

ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

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