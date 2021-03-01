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بعد "كارثة الهرم".. غلق 6 منشآت صناعية أسفل عقارات سكنية في الإسكندرية - صور

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بعد "كارثة الهرم".. غلق 6 منشآت صناعية أسفل عقارات سكنية في الإسكندرية - صور بعد "كارثة الهرم".. غلق 6 منشآت صناعية أسفل عقارات سكنية في الإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

12:47 م الإثنين 01 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء المنتزه أول وثان في الإسكندرية حملات، استهدفت المنشآت الصناعية أسفل العقارات السكنية على المحاور والطرق الرئيسية.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرار رقم 70 لسنة 2021، بتشكيل لجنة لفحص المنشآت الصناعية أسفل العقارات، بعد كارثة حريق عقار في منطقة الهرم بالجيزة خلال الأيام الماضية.

شارك في الحملات 7 جهات تنفيذية هي "جهاز شؤون البيئة، إدارة الحماية المدنية، الشؤون الصحية، ، القوى العاملة، الطب البيطري، الأحياء".

أسفرت الحملات عن غلق 4 منشآت صناعية أسفل عقارات بمناطق العصافرة بحري وجمال عبد الناصر بحي المنتزه ثان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع منشأتين مخالفتين أسفل عقارين بمنطقة السيوف، وتحرير محضر مخلفات خطرة لمصنع جلود وأحذية.

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