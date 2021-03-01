صور.. إزالة 7 مباني مخالفة في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لفرض الانضباط والتصدي لمافيا البناء المخالف.

ومن جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه جرى إزالة مبنيين مخالفين بمنطقتي أبيس وسكة تيمور، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 5 قرارات إزالة لمباني وأسوار مخالفة بمناطق "الناصرية القديمة، الكينج مريوط، قرية الحرية، منطقة السفن" بحي العامرية ثان.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار 24 ساعة.

ووجه المحافظ باستمرار حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف وإزالة كافة أعمال البناء المخالف في المهد، لفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.