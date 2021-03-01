ضبط شقيقين متهمين بحيازة "3 كيلو حشيش" في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبط رجال مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ، شقيقين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحيازتهما كميات من جوهر الحشيش المخدر، في محل إقامتهما بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق.

تعود التفاصيل إلى تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بضبط وحدة مباحث المركز "عادل.م.ع.م"، 26 عامًا، عاطل، وشقيقه "الشحات"، 27 عامًا، عاطل، مسجلين خطر، ويقيمان بقرية جماجمون، التابعة لمركز دسوق وبحوزتهما كميات من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهما.

كانت معلومات وردت إلى الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، تفيد باتجار كل من الشقيقين المذكورين في جوهر الحشيش المخدر، ويروجانها على عملائهما في نطاق مركز دسوق، وفي المراكز المجاورة في محافظتي كفر الشيخ، والبحيرة.

وبالعرض على العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وجه بتشكيل مأمورية من مباحث مركز شرطة دسوق ترأسها رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء صلاح الدين صالح، وأحمد يسري، ومحمد حمدي، وعمرو عاشور، لضبط المتهمين، وذلك تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية.

ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما 30 طربة حشيش تزن 3 كيلو ونصف الكيلو، وبندقية خرطوش "أجنبية الصنع"، وفرد خرطوش عيار 12، و20 طلقة تستعمل على السلاحيين، وهاتفين محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بحيازتهما الحشيش بقصد الإتجار، والسلاحين الناريين لاستخدامهما في الدفاع عن النفس، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2888 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.