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صور.. إزالة عقارين آيلين للسقوط في البحيرة

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صور.. إزالة عقارين آيلين للسقوط في البحيرة صور.. إزالة عقارين آيلين للسقوط في البحيرة

مصراوي Masrawy

11:56 ص الإثنين 01 مارس 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، اليوم الإثنين، قراري إزالة عقارين آيلين للسقوط ويشكلان خطورة داهمة على المارة والمنازل المجاورة.

يشار إلى أن العقارين عبارة عن دور أرضي وأول علوي، على مساحة إجمالية 170 م2 وجرت إزالتهما حتى مستوى الأرض بعد فرض طوق أمني وكذلك فصل كافة المرافق عنهما بمعرفة الجهات المختصة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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