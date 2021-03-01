ضمن "مبادرة حياة كريمة".. قوافل طبية مجانية في قرى الغربية -صور

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الصحة ف الغربية، عن إطلاق عدة قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظة الغربية.

وأوضح أن القوافل تضم عدة تخصصات طبية مثل "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء"، على أن يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أنه جرى تنظيم القافلة الطبية بقرية شبشير الحصة وتوقيع الكشف والفحص الطبي علي أكثر من 500 حالة بتخصصات مختلفة