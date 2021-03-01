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صور.. محافظ البحيرة يتفقد فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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صور.. محافظ البحيرة يتفقد فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال صور.. محافظ البحيرة يتفقد فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

مصراوي Masrawy

11:46 ص الإثنين 01 مارس 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وصرح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة أن اليوم الأول للحملة شهد تطعيم 602 ألف و273 طفلاً بنسبة 54%، من المستهدف، البالغ مليون و105 آلاف، و656 طفلًا.

وأوضح طلحة أنه جرى رفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لافتاً إلى مشاركة 2903 فريق ثابت ومتحرك بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحي بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة بمشاركة 390 طبيبًا و229 مشرفًا.

وأضاف وكيل الوزارة، أن التطعيم يبدأ من الساعة 8 صباحًا و حتى 5 عصرًا للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية، وحتى الساعة الثامنة مساء للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة.

وأشار إلى أن استراتيجية الحملة تركز على استمرار التطعيم من شقة إلى شقة لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بمكاتب الصحة والمراكز الصحية والحضرية والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

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