من البساتين لأبو النمرس.. رحلة سقوط عصابة لسرقة رواد البنوك

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

تنسيق وتناغم بين الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الجيزة والقاهرة قاد رجال المباحث للإيقاع بشخصين تخصصا في سرقة رواد البنوك.

البداية كانت ببلاغ ورد إلى قسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وسيره مترجلاً بذات المنطقة، فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" خطف أحدهما المبلغ المالي المُشار إليه، ولاذا بالفرار.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمنطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وأمكن ضبطهما بالتنسيق مع مباحث أبو النمرس وفرقة الجنوب بمنطقة سكنهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا باستئجارهما الدراجة من مالكها "تم ضبطه"، وأنه على علم باستخدامها في ارتكاب وقائع سرقة نظير تحصله على مبلغ مالي.

تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى جزء من متحصلات الواقعة بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.