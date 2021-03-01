‏رئيس جامعة طنطا: زيادة 10 جنيهات في الأجر اليومي لأفراد العمالة غير المنتظمة

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الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على زيادة الأجر اليومي 10 جنيهات في اليوم لكافة أفراد العمالة ‏اليومية ‏غير المنتظمة "أجر مقابل عمل" بكافة الكليات والوحدات والمراكز والمستشفيات.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تقدم إلى مجلس الجامعة بمذكرة طالب فيها بزيادة الأجر اليومي “للعمالة اليومية ‏غير المنتظمة"، سعيًا منه لتحسين دخولهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

أضاف الدكتور محمود ذكى، أن ملف “العمالة ‏اليومية غير المنتظمة يأتى على رأس أولوياته فى الوقت الراهن، مؤكدًا أن رفع الأجر اليومي بقيمة 10 جنيهات في اليوم نقطة البداية، ويجري إعداد خطة طموحة لدعم ورعاية أفراد العمالة اليومية بالجامعة.