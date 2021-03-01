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وكيل التعليم بالإسكندرية: "لا شكاوى من الامتحانات.. والتزام بمواجهة كورونا"- صور

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وكيل التعليم بالإسكندرية: "لا شكاوى من الامتحانات.. والتزام بمواجهة كورونا"- صور وكيل التعليم بالإسكندرية: "لا شكاوى من الامتحانات.. والتزام بمواجهة كورونا"- صور

مصراوي Masrawy

11:39 ص الإثنين 01 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة المنتزه التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

ويؤدي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، اليوم، الامتحان الموحد لجميع المواد الدراسية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام وصفوف النقل بالتعليم الفني الامتحانات وفق الجداول المعلنة.

وشملت جولة وكيل وزارة التعليم مدارس "الشهيد صلاح الدين الدسوقي الرسمية لغات، العقيد علي المصري الابتدائية المشتركة، والسيدة نفيسة الابتدائية الرسمية لغات".

وقال سعد، إنه لم يتلق أي شكاوى تتعلق بالامتحانات، مؤكداً على الالتزام الكامل بتنفيذ كافة اللوائح والقواعد المنظمة لسير الامتحانات ومواجهة الغش، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والتعاون.

ووجه خلال الجولة بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير قبل بدء اللجان وفور انتهاء اللجان، مشددا على منع تواجد الباعة الجائلين حول المدارس.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحان الصف الأول الثانوي بدأ في تمام الساعة العاشرة عبر المنصة دون أي شكاوى تتعلق بانقطاع الانترنت.

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