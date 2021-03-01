اتهمته بالسرقة.. موظف يضرب زميلته في مكتب بريد كفر شكر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تعدى موظف في مكتب بريد بكفر شكر، بالضرب على موظفة زميلته، لاتهامها له بمحاولة فتح مظروف والاستيلاء على شيك منه، وعندما ضبطته الموظفة واتهمته بمحاولة سرقة الشيك تعدى عليها بالضرب، وجرى فض الشجار بينهما.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفرشكر، بلاغا بوجود مشاجرة بين موظف وزميلته في مكتب بريد الشقر دائرة مركز كفر شكر.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، بالواقعة، وانتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث المركز، لفحص البلاغ، وتبين وجود مشاجرة بين موظف وزميلته، بسبب فتح الأول مظروف ادعت أن به "شيك"، وعندما شاهدته زميلته نهرته واتهمته بمحاولة سرقة الشيك من المظروف، فاستشاط الأول غيظا، وتشاجر معها مدعيا أنه لم يقدم على السرقة، ونشبت بينهما مشاجرة بالمكتب، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بينهما.

حرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الشهود.