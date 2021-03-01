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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور عصام خميس، مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي والبحث العلمي، إن النشر العلمي المتميز للمؤسسات التعليمية والبحثية في مصر زاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، وبحضور نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر.

وأوضح خميس، أن مصر احتلت المرتبة 32 عالمياً في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دولياً من ضمن 231 دولة على مستوى العالم، وفقاً لقواعد البيانات العالمية SIMAGO.

وأضاف مستشار جامعة الإسكندرية، أن النشر العلمي في مصر ارتفع عام 2020 بنسبة بلغت 44.8% مقارنة بعام 2019، مشيرا إلى أن عدد المجلات والمؤتمرات المدرجة في منصة Scopus من دار نشر El Sevier الهولندية بلغ 37500 مجلة ومؤتمر.