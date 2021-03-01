أخبار عاجلة

"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

جامعة الإسكندرية: تحتل المرتبة 32 عالميًا في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا

Print
جامعة الإسكندرية: مصر تحتل المرتبة 32 عالميًا في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا جامعة الإسكندرية: تحتل المرتبة 32 عالميًا في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا

مصراوي Masrawy

11:22 ص الإثنين 01 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور عصام خميس، مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي والبحث العلمي، إن النشر العلمي المتميز للمؤسسات التعليمية والبحثية في زاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، وبحضور نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر.

وأوضح خميس، أن مصر احتلت المرتبة 32 عالمياً في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دولياً من ضمن 231 دولة على مستوى العالم، وفقاً لقواعد البيانات العالمية SIMAGO.

وأضاف مستشار جامعة الإسكندرية، أن النشر العلمي في مصر ارتفع عام 2020 بنسبة بلغت 44.8% مقارنة بعام 2019، مشيرا إلى أن عدد المجلات والمؤتمرات المدرجة في منصة Scopus من دار نشر El Sevier الهولندية بلغ 37500 مجلة ومؤتمر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية