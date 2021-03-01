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.. إزالة "البيت الزجاجي" على كورنيش الإسكندرية.. وأول تعليق للمحافظ

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فيديو.. إزالة "البيت الزجاجي" على كورنيش الإسكندرية.. وأول تعليق للمحافظ .. إزالة "البيت الزجاجي" على كورنيش الإسكندرية.. وأول تعليق للمحافظ

مصراوي Masrawy

11:11 ص الإثنين 01 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة مطعم وكافيتريا "4X4" الشهير بـ "البيت الزجاجي" بطريق الكورنيش بمنطقة سان ستيفانو بحي شرق، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بين المستأجر والمحافظة.

وقال المحافظ إن الحملة تأتي في إطار خطة المحافظة، لإزالة كافة المنشآت الحاجبة لرؤية البحر على كورنيش الإسكندرية، قائلا:"كل ما يحجب رؤية البحر سيتم إزالته.. رؤية البحر حق لكل مواطن".

وأضاف الشريف، أنه يجري تفكيك مطعم البيت الزجاجي بطريقة هندسية تحافظ عليه، ما يسمح بإعادة تركيبه في منطقة أخرى لا تعيق رؤية البحر، حفاظا على المال العام.

وأوضح المحافظ أنه سيجري إزالة كافة المنشآت التي تحجب رؤية البحر، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة، قائلا:" نحترم التعاقدات والقانون".

شارك في الحملة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

كانت محافظة الإسكندرية نفذت حملة مماثلة منذ نحو شهر أسفرت عن إزالة كافتيريا "تافيرنا" بمنطقة سبورتنج بطريق الكورنيش، بعد انتهاء مدة التعاقد.

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