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انتشال جثتي شابين غرقا في الترعة الإبراهيمية بأسيوط

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انتشال جثتي شابين غرقا في الترعة الإبراهيمية بأسيوط انتشال جثتي شابين غرقا في الترعة الإبراهيمية بأسيوط

مصراوي Masrawy

11:10 ص الإثنين 01 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

انتشل فريق الإنقاذ النهري في أسيوط، اليوم الإثنين، جثتين لشابين غرقا في مجرى الترعة الإبراهيمية بمركز القوصية وترعة قرية المطيعة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثتين لشابين من مجرى ترعة الإبراهيمية وترعة قرية المطيعة.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين، مصرع "أحمد. ع. ا. ا" ١٧ عامًا من قرية بني رافع بمنفلوط، والجثة الأخرى بقرية المطيعة بمركز أسيوط لـ"خلف.م.خ" ١٣ عامًا.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القوصية ومستشفى الإيمان العام، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال الواقعتين وتولت النيابة العامة التصرف والتحقيق. .

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