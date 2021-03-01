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سرق "فرامل القطار".. تجديد حبس متهم في الشرقية

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سرق "فرامل القطار".. تجديد حبس متهم في الشرقية سرق "فرامل القطار".. تجديد حبس متهم في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:55 ص الإثنين 01 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة قطع خاصة بفرامل وحلقات القطارات بمحطة الزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العقيد شريف الحملي، مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بتمكن الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث النقل والمواصلات، من ضبط "محمود.ح.ا" 35 عامًا، عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، حال تواجده على أرصفة محطة قطارات الزقازيق؛ متلبسًا بسرقة 3 قطع فرامل زهر، و5 حلقات شباك خاصة بعربات القطارات، تزن نحو 80 كيلو جرامًا، وسلاح أبيض.

وبالكشف على المتهم تبين سابق اتهامه في قضايا سرقة، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 7 / 39 أحوال أول الزقازيق لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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