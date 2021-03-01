صحة سوهاج: تطعيم 52% من مُستهدف الحملة ضد شلل الأطفال في اليوم الأول

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الاثنين، تطعيم 52% أي ما يعادل 478 ألفًا و690 طفلًا في اليوم الأول من مُستهدف حملة شلل الأطفال، على مستوى مدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت "حامد" أنها عقدت اجتماعًا، مساء أمس الأحد، حضره كل من الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة، الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، بحضور، الدكتور عمرو العرشي مسئول التطعيمات بالمديرية، الدكتور مصطفى والي مشرف الوزارة، محمد ضيف مراقب الأوبئة بالوزارة ومفتشي الحملة والمراقبين الصحيين المشاركين بالحملة، وذلك لمناقشة ما جرى من أعمال خلال اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

جدير بالذكر أن عدد الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بلغت 2552 فرقة، وأن عدد الأطفال المُستهدف تطعيمهم خلال الحملة 920 ألف 557 طفل وطفلة.