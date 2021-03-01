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اعتماد أول درجة بكالوريوس مشترك بين جامعتي الإسكندرية ومانشستر البريطانية

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اعتماد أول درجة بكالوريوس مشترك بين جامعتي الإسكندرية ومانشستر البريطانية اعتماد أول درجة بكالوريوس مشترك بين جامعتي الإسكندرية ومانشستر البريطانية

مصراوي Masrawy

10:40 ص الإثنين 01 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، على اللائحة المقدمة من كلية الطب لمنح الدرجة المشتركة لبكالوريوس الطب والجراحة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وكلية العلوم الطبية بجامعة مانشستر البريطانية.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن هذا البرنامج هو أول برنامج مشترك في مجال التعليم الطبي في منطقة الشرق الأوسط مع جامعة دولية بهذا الحجم.

وأضاف قنصوه، أنه جرى إرسال اللائحة للمجلس الأعلى للجامعات، لإصدار القرار الوزاري باعتمادها، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الدرجة في خريف العام الجامعي 2022/2021.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الجامعة على بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة ووكالة الفضاء المصرية، للمشاركة في مشروع "أقمار صناعية معملية تعليمية".

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيجري تجهيز معمل تعليمي للأقمار الصناعية بكلية الهندسة على أحدث طراز يتضمن مكونات تكنولوجية وبرامج محاكاة لـ"القمر الصناعي المصري للجامعات".

وقرر مجلس الجامعة ترقية 10 من أعضاء هيئة تدريس 5 إلى وظيفة أستاذ، و5 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 15 مدرس، بالإضافة إلى منح 33 درجة دكتوراه و66 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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