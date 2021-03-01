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السيطرة على حريق داخل مخزن قطع غيار في سوهاج

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السيطرة على حريق داخل مخزن قطع غيار في سوهاج السيطرة على حريق داخل مخزن قطع غيار في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:39 ص الإثنين 01 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الاثنين، على حريق اندلع في مخزن قطع غيار سيارات، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إخطارًا بنشوب حريق بشقة بشارع سيالة أولاد نصير دائرة القسم.

تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني "تستغل كمخزن" ملك "أيمن. م" 44 عامًا صاحب محل قطع غيار سيارات.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض محتويات المخزن من قطع غيار السيارات، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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