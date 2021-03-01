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صور.. 151 لجنة تستقبل تلاميذ الخامس الابتدائى في امتحانات نصف العام بالوادي الجديد

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صور.. 151 لجنة تستقبل تلاميذ الخامس الابتدائى في امتحانات نصف العام بالوادي الجديد صور.. 151 لجنة تستقبل تلاميذ الخامس الابتدائى في امتحانات نصف العام بالوادي الجديد

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10:39 ص الإثنين 01 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم الإثنين، عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الخامس الابتدائى، مشيرا لتجهيز كافة اللجان بجميع المدارس فى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لاستقبال تلاميذها.

وأشار الدكتور النيلى إلى تقدم نحو 5895 تلميذ وتلميذة أمام ١٥١ لجنة لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

لافتا إلى أنه تم التأكيد على أعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان ومراعاة التباعد والمسافات داخل اللجان، واتخاذ كافة ما يلزم لسير أعمال الإمتحانات بدون اى قلق او توتر معربا عن خالص أمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.

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