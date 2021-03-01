اليوم.. بدء صرف السلع التموينية لشهر مارس

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف المقررات التموينية عن شهر مارس اعتبارًا من اليوم الأثنين، وذلك لما يقرب من 65 مليون مواطن مصري مقيدون على 21 مليون بطاقة تموين من خلال نحو 37 ألف منفذ تمويني، من التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً.

وتطرح التموين 28 سلعة تصرف لاصحاب البطاقات التموينية شهريًا ضمن المقررات الشهرية، ليختار المواطن من بينها بحرية دون تقيد أو اجبار، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيها لكل فرد حتي أربع أفراد و25 جنيه بداية من الفرد الخامس.

وشددت الوزارة على جميع العاملين داخل المنافذ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات صرف المقررات التموينية، وأهمها الإلتزام بارتداء الكمامات ،والتباعد الاجتماعي ،وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وتستمر التموين في طرح الكمامات على البطاقات التموينية، بحد أقصى كمامتين لكل بطاقة اختياريا ، وكمامة واحدة إجباريا لكل بطاقة أكثر من فردين، بالإضافة إلى إتاحة المطهرات والكحول تركيز 70% لتصرف ضمن سلع فارق النقاط التي يحصل عليها أصحاب البطاقات التموينية مقابل ترشيد استخدام الخبز.

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