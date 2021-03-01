أخبار عاجلة

"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. بدء صرف السلع التموينية لشهر مارس

Print
اليوم.. بدء صرف السلع التموينية لشهر مارس اليوم.. بدء صرف السلع التموينية لشهر مارس

مصراوي Masrawy

10:43 ص الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة والتجارة الداخلية، صرف المقررات التموينية عن شهر مارس اعتبارًا من اليوم الأثنين، وذلك لما يقرب من 65 مليون مواطن مصري مقيدون على 21 مليون بطاقة تموين من خلال نحو 37 ألف منفذ تمويني، من التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً.

وتطرح التموين 28 سلعة تصرف لاصحاب البطاقات التموينية شهريًا ضمن المقررات الشهرية، ليختار المواطن من بينها بحرية دون تقيد أو اجبار، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيها لكل فرد حتي أربع أفراد و25 جنيه بداية من الفرد الخامس.

وشددت الوزارة على جميع العاملين داخل المنافذ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات صرف المقررات التموينية، وأهمها الإلتزام بارتداء الكمامات ،والتباعد الاجتماعي ،وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لانتشار .

وتستمر التموين في طرح الكمامات على البطاقات التموينية، بحد أقصى كمامتين لكل بطاقة اختياريا ، وكمامة واحدة إجباريا لكل بطاقة أكثر من فردين، بالإضافة إلى إتاحة المطهرات والكحول تركيز 70% لتصرف ضمن سلع فارق النقاط التي يحصل عليها أصحاب البطاقات التموينية مقابل ترشيد استخدام الخبز.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية