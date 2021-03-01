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صور.. ندوة إرشادية للمزارعين عن محصول البنجر في بورسعيد

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صور.. ندوة إرشادية للمزارعين عن محصول البنجر في بورسعيد صور.. ندوة إرشادية للمزارعين عن محصول البنجر في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:14 ص الإثنين 01 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، ندوة إرشادية، اليوم الأثنين، بالتنسيق مع المراقبة العامة لشرق القناة، لمزارعي منطقة سهل الطينة بشأن محصول البنجر.

وأشار المهندس كامل تويج، مدير عام المديرية، إلى أن الندوة تضمنت الإرشادات الواجب اتباعها عند الاستعداد للحصاد، والاستماع إلى أهم مشكلات المزارعين بالمنطقة، خاصة بشأن تيسير مرور سيارات البنجر من الشرق للغرب، لافتًا إلى أنهم وجهوا الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لجهوده في التصدي لتلك المشكلات، وتوجيه كافة القيادات الأمنية والتنفيذية لحلها وتنمية المنطقة.

وأكد على أنه سيجرى عقد لقاء أسبوعي بالمركز الإرشادي التابع للإدارة المركزية للإرشاد، للتواصل مع المزارعين، على أن يكون اللقاء المقبل بحضور مدير إدارة الإنتاج الحيواني، ومسئول البنك الزراعي المصري، لتفعيل مبادرة إحياء مشروع البتلو، ومراكز تجميع الألبان

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