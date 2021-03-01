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ضبط 100 بطاقة تموينية في حيازة تاجر بسوهاج

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ضبط 100 بطاقة تموينية في حيازة تاجر بسوهاج ضبط 100 بطاقة تموينية في حيازة تاجر بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:13 ص الإثنين 01 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث بسوهاج، اليوم الاثنين، 100 بطاقة تموينية وكميات كبيرة من السكر والدقيق بحوزة تاجر تموين بناحية حسام الدين بمركز جهينة.

كانت معلومات وردت للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أكدتها التحريات السرية لضباط إدارة مباحث التموين مفادها قيام "عبدالرحيم. ع" 48 عامًا صاحب عهدة تموينية "تاجر تموين" ويقيم دائرة مركز جهينة بتجميع ماكينات صرف خبز ودقيق خاصة ببعض المخابز والمستودعات وقيامه باستخدام عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين في تلك الماكينات استخدام وهمي بقصد الاستيلاء على كميات من الدقيق المدعم والسلع التموينية المدعمة وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد الاستيلاء على الدعم المقدم من الدولة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى ضبط المتهم وبحوزته 52 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية استخراج 82 % بإجمالي وزن 2600 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، و300 لفة سكر تمويني بإجمالي وزن 3 طن، و 101 بطاقة تموينية وماكينة صرف خبز، وماكينة مستودع دقيق.

جرى التحفظ على المضبوطات، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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