11 شخصًا.. ننشر أسماء المصابين في "تصادم السويس"

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السويس_ حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة في السويس، إن 11 مصابًا هم حصيلة حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق "السويس_ الإسماعيلية" بمنطقة جنيفة شمال السويس.

وأوضح المصدر أن مستشفى السويس العام استقبل صباح اليوم الأثنين المصابين، وأجريت لهم الإسعافات والإجراءات الطبية المطلوبة، وحالتهم العامة مستقرة باستثناء مصابين اثنين بكسر في العمود الفقري واشتباه نزيف في المخ.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن المصابين هم أحمد محمد عبد الجليل 24 عام، مقيم بمنطقة كبريت شمال السويس مصاب كسر في العمود الفقري واشتباه نزيف في المخ، على صبري محمد 40 عام، مقيم بكبريت اشتباه كسر بالساق اليمنى، وأبنه أحمد على 12 عام، كسر بالساقين، والطفل معتز رمضان هاشم 10 أعوام، مقيم بكبريت اشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

كما أصيب محمود محمد محمد 48 عاما، مقيم بمحافظة الإسكندرية مصاب بكسر بالذراع الايسر، وعبير متولي السيد 32 عاما مقيمة السويس مصابة كسر بالساقين، ورنيم محمد كمال 19 عاما كسر بضلوع الصدر، ومروة السيد سعد 20 عاما مصابة بكسر في الساق اليمنى، السيد على أحمد خليل 45 عاما، مقيم بالشرقية مصاب بكسر بالساق اليسرى.

تابع المصدر الطبي، كما أصيبت سهير محمد عوض 46 عاما مقيمة السويس كسر بالزراع واشتباه كسر بالعمود الفقري، الطفلة لجين رشدي إبراهيم 11 عاما مصابة بسحجات وكدمات.

وكان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين يفيد تصادم سيارة ميكروباص يستقلها ركاب تحمل لوحات "ط و م 6135" بسيارة ربع نقل محملة بالأسماك رقم "ط ص ل 4483" وذلك أمام مركز شباب جنيفه على الطريق السريع المتجه للإسماعيلية.

ودفع الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق اسعاف السويس بـ 15 سيارة لموقع الحادث، وقدم المسعفين الإسعافات الأولية للمصابين بموقع الحادث قبل نقلهم للمستشفى.