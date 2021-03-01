أخبار عاجلة

"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 13 سيدة إثر انقلاب سيارة ميكروباص في بني سويف

Print
إصابة 13 سيدة إثر انقلاب سيارة ميكروباص في بني سويف إصابة 13 سيدة إثر انقلاب سيارة ميكروباص في بني سويف

مصراوي Masrawy

09:51 ص الإثنين 01 مارس 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت 13 عاملة وطفل رضيع في إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الدوية بمدينة بني سويف، أثناء ذهابهم للعمل في أحد المصانع شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الدولية قبل كوبرى النيل.

أسفر الحادث عن إصابة "رشا سلامة إسماعيل 40 عاما مصابة بكسر بالقدم اليمنى، وسحر عماد محمد 26 عاما مصابة بكسر بالذراع اليمنى، وهاجر محمد جمال 27 عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وسناء علي حسن 30 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وفتحيه أحمد محمد 28 عاما، مصابة بكسر بالقدم اليمنى، ورجاء فتحي سيد 26 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و بطة محمد كمال 20 عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاتن محمد جمال 26 عاما، مصابة بكسر بالقدم اليمنى، وطفل عامان مجهول الهوية، وجهاد عبيد جابر 28 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، و دينا عصام محمد 20 عاما اشتباه مابعد الارتجاج و كسر بالقدمين، وجهاد ناصر عبدالرحمن 20 عاما كسر بالقدم اليمنى، وأماني عيد عباس 28 عاما كسر بالساعد الأيسر، وسارة عادل طه 24 عاما مصابة بخلع بالكتف اليمني وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية