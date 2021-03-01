إصابة 13 سيدة إثر انقلاب سيارة ميكروباص في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت 13 عاملة وطفل رضيع في إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الدوية بمدينة بني سويف، أثناء ذهابهم للعمل في أحد المصانع شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الدولية قبل كوبرى النيل.

أسفر الحادث عن إصابة "رشا سلامة إسماعيل 40 عاما مصابة بكسر بالقدم اليمنى، وسحر عماد محمد 26 عاما مصابة بكسر بالذراع اليمنى، وهاجر محمد جمال 27 عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وسناء علي حسن 30 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وفتحيه أحمد محمد 28 عاما، مصابة بكسر بالقدم اليمنى، ورجاء فتحي سيد 26 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و بطة محمد كمال 20 عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاتن محمد جمال 26 عاما، مصابة بكسر بالقدم اليمنى، وطفل عامان مجهول الهوية، وجهاد عبيد جابر 28 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، و دينا عصام محمد 20 عاما اشتباه مابعد الارتجاج و كسر بالقدمين، وجهاد ناصر عبدالرحمن 20 عاما كسر بالقدم اليمنى، وأماني عيد عباس 28 عاما كسر بالساعد الأيسر، وسارة عادل طه 24 عاما مصابة بخلع بالكتف اليمني وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.