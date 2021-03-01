شروط وتكلفة ومستفيدون ومزايا.. إليك ما تريد معرفته عن "وثيقة العمل الحر"

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إجابات عن أسئلة قد تُطرح حول التجربة وماهيتها يكشف تفاصيلها "العماش"

أكد وليد خالد العماش؛ المتخصّص في تطوير المنتجات بشركة عمل المستقبل التابعة لمنظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لا تتعارض مع الموظفين بالقطاعيْن الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "تجربة المملكة العربية السعودية مع وثيقة العمل الحر"، ضمن جلسة أعمال الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، مشيراً إلى أن المتقاعدين والمسجلين في الضمان الاجتماعي وحافز يستطيعون أيضاً الحصول على الوثيقة، كما أنها لا تتعارض مع حساب المواطن.

كما أوضح "العماش"؛ شروط الحصول على وثيقة العمل الحر، وهو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عاماً، ولديه حساب "أبشر" مُفعّل.

وأضاف "العماش"؛ أن عملية التسجيل في مجال العمل الحر تشهد إقبالاً كبيراً؛ حيث تمّ إصدار ما لا يقل عن 400 ألف وثيقة حتى الآن للشباب والفتيات، مشيراً إلى أن أكثر المناطق التي شهدت تسجيلاً هي منطقة مكة المكرّمة، فيما جاء أكثر الفئات العمرية المسجّلة ما بين 20 إلى 30 عاماً.

وحول تكلفة الوثيقة ومدة سريانها، قال إن الوثيقة مجانية ومدة سريانها سنة، كما يتم تجديدها سنوياً، كاشفاً عن أبرز المجالات في العمل الحر التي تشمل توصيل الركاب، وتوصيل الطلبات، والأسر المنتجة والتصوير، والبرمجة، ومجالات التصميم وغيرها.

وأشار "العماش"؛ إلى طرق الاستفادة من الوثيقة، التي تتم عن طريق التعاقد والاتفاق ومميزات أخرى توفرها مثل إمكانية فتح حساب بنكي (تجاري) مخصص لفئة العمل الحر، وإمكانية الاستفادة من منتج تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية (نفاذ)، والاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، وكذلك الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر، إضافة إلى العروض والخصومات للخدمات التخصصية.

وسلط الضوء على بعض المعوقات التي تواجه مجال العمل الحر، التي من بينها ضرورة وجود مهارات معينة حسب كل مجال، والتأهيل الكافي من خلال الدورات التدريبية حسب الاختصاص، مثل مهارات التواصل مع العملاء خاصة، وضمان جودة الخدمة بشكل عام، مؤكداً أن المتطلبات الأساسية للاستمرار في العمل الحر هي اختيار نوع التخصص والتطوير المستمر وإدارة علاقات العملاء.

وكانت شركة عمل المستقبل التابعة لمنظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد تم تأسيسها أخيراً في بداية عام ٢٠٢٠ م، للعمل على تطوير أنماط العمل الحديثة، ومنها تحديداً العمل الحر.

يُذكر أن برنامج العمل الحر تم إطلاقه تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وسعياً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى الطاقات البشرية والباحثين عن فرص دخل والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة.

ويهدف البرنامج إلى تنويع الفرص للباحثين عن العمل لممارسة العمل الحر، وتوعية المجتمع بمفهوم العمل الحر والفرص المتاحة، وكذلك تمكين المهتمين بممارسة نشاط العمل الحر، إضافة إلى رفع نسبة الأمان والمصداقية، والمساهمة في توفير دخل إضافي و زيادة دخل الأفراد.

ووثيقة العمل الحر هي وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح للأفراد المتخصصين في عدد من النشاطات، وتتيح لهم فرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرّتها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للعمل الحر.

وتوفر الوثيقة عدداً من المزايا من بينها المساهمة في الاستقرار لاستمرار الإبداع للأفراد، كما أنها تقدم حلول دفع (STC Pay) رقمية، إضافة لتوفير مصدر للدخل والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

ويمكن التسجيل للحصول على وثيقة العمل الحر باتباع الخطوات التالية: زيارة بوابة العمل الحر- التحقق من وجود نشاطك- الضغط على أيقونة "اصدر وثيقتك"- إنشاء حساب- توثيق الحساب عبر أبشر- رفع المستندات المطلوبة- إصدار وثيقة العمل الحر.