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إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بالسويس

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إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بالسويس إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بالسويس

مصراوي Masrawy

09:45 ص الإثنين 01 مارس 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأجرى ربع نقل طريق "السويس_ الإسماعيلية" ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين يفيد تصادم سيارة ميكروباص يستقلها ركاب تحمل لوحات "ط و م 6135" بسيارة ربع نقل محملة بالأسماك رقم "ط ص ل 4483" وذلك أمام مركز شباب جنيفه على الطريق السريع المتجه للإسماعيلية.

ودفع الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق اسعاف السويس بـ 15 سيارة لموقع الحادث، ونقل المسعفين المصابين بينهم 3 أطفال، وتراوحت الإصابات ما بين بسيطة سحجات وكدمات إلى متوسطة واشتباه كسور وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم للمستشفى.

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