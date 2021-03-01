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9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف

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منها الجامعة ومستشفى الملك عبدالعزيز والصالة الرياضية

9 مراكز جديدة للقاح

أطلقت صحة الطائف، اليوم، 9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.

وأوضحت صحة الطائف، أن المراكز تشمل: جامعة الطائف، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، ومركزَيْن في محافظات الجنوب، ومستشفى قيا العام، ومستشفى ميسان العام، و4 مراكز في محافظات الشمال، ومستشفى الخرمة، ومستشفى تربة، ومستشفى رنية، ومستشفى المويه، إضافة إلى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.

لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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