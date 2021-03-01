صرف معاشات شهر مارس اليوم

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مصراوي Masrawy

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى اعتبارا من اليوم الإثنين، صرف معاشات مارس.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون.‎

‏‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي و المقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

