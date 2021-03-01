أخبار عاجلة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

صرف معاشات شهر مارس اليوم

Print
صرف معاشات شهر مارس اليوم صرف معاشات شهر مارس اليوم

مصراوي Masrawy

05:06 ص الإثنين 01 مارس 2021

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى اعتبارا من اليوم الإثنين، صرف معاشات مارس.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون.‎

‏‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي و المقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية