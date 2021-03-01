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اليوم.. نظر طعن هاني زادة على حُكم رفض عودة مجلس للزمالك

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اليوم.. نظر طعن هاني زادة على حُكم رفض عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك اليوم.. نظر طعن هاني زادة على حُكم رفض عودة مجلس للزمالك

مصراوي Masrawy

03:00 ص الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:
تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الطعن المقام من هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي السابق، بعد ضمه للطعنين المقاميين من الرئيس السابق للنادي.

وطالبت الطعون بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وحملت الطعون الثلاثة أرقام " 28873 - 28805 - 27666" إدارية عليا.

كما طلب زادة في نهاية طعنه، الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

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