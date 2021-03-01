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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الطعن المقام من هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بعد ضمه للطعنين المقاميين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي.

وطالبت الطعون بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وحملت الطعون الثلاثة أرقام " 28873 - 28805 - 27666" إدارية عليا.

كما طلب زادة في نهاية طعنه، الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.