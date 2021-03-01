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"الري" توضح حقيقة دفع غرامة 5 آلاف جنيه لمساقي المزراعين

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"الري" توضح حقيقة دفع غرامة 5 آلاف جنيه لمساقي المزراعين "الري" توضح حقيقة دفع غرامة 5 آلاف جنيه لمساقي المزراعين

مصراوي Masrawy

02:00 ص الإثنين 01 مارس 2021

​كتب- أحمد مسعد:

نفى المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، ما تردد حول تغريم المزراعين غرامة 5 آلاف جنيه جراء استخدام المساقي الخاصة، مؤكدًا أن القانون القديم منذ 37 عامًا ولا يتناسب حاليًا مع التحديات الحالية.

وقال غانم لـ"مصراوي"، إن المادة في قانون الموارد المائية الذي سيقره مجلس النواب حدد الغرامة سوف تقع على من يستخدام ماكينات الرفع والمساقي من نهر النيل أو من الترع العامة، مشيرًا إلى أن الغرامة لا تتعدى ألف جنيه في العام الواحد، وقد تكون أقل حسب حجم المخالفة على خمس سنوات وليس مرة واحدة كما يدعي البعض.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القانون سيطبق على المؤسسات والأشخاص، ولا يستهدف المزراعين كما يصور البعض، لافتًا إلى أن الهدف هو الحفاظ على مياه النيل، لافتًا إلى أن طرح قانون الموارد المائية والري الجديد بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.

وأشار غانم إلى أن القانون يهدف إلى حظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد الموارد المائية، وإعاقة سير المياه، والردم بالمجاري المائية لحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية.

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