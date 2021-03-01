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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وضباب وتدنٍّ للرؤية

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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وضباب وتدنٍّ للرؤية "الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وضباب وتدنٍّ للرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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