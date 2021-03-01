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وفاة أول سائق قطار سعودي بالسعودية بعد أن كانت المهمة مقتصرة على الأمريكان

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وفاة أول سائق قطار سعودي بالسعودية بعد أن كانت المهمة مقتصرة على الأمريكان وفاة أول سائق قطار سعودي بالسعودية بعد أن كانت المهمة مقتصرة على الأمريكان
عن عمر ناهز 96 عامًا.. وأُديت الصلاة عليه بمقبرة العزيزية في الزلفي ودُفن فيها

وفاة أول سائق قطار سعودي بالسعودية بعد أن كانت المهمة مقتصرة على الأمريكان

انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن عبدالعزيز بن إبراهيم الدريويش عن عمر يناهز الـ 96 عامًا، وهو أول سائق سعودي يتولى قيادة وتسيير قطار "الدمام - الهفوف - الرياض" بعد أن كانت هذه المهمة مقتصرة على الأمريكان.

ويُعد "الدريوش" أول سعودي قاد القطار "الريل" في نهاية عام 1373هـ بعدما كانت المهمة قاصرة خلال 71 ـ 1373هـ على الأمريكان.

وقد الصلاة قد أُديت على الفقيد بمقبرة العزيزية في الزلفي، ودُفن فيها.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أبناء وبنات الفقيد وحرمه، وإلى جميع عائلة الدريويش. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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