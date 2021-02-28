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صور.. "نموذج محاكاة المحليات" يناقش مشاكل الصحة والتعليم في بورسعيد

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صور.. "نموذج محاكاة المحليات" يناقش مشاكل الصحة والتعليم في بورسعيد صور.. "نموذج محاكاة المحليات" يناقش مشاكل الصحة والتعليم في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:32 م الأحد 28 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اختتمت بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، فعاليات نموذج محاكاة محليات ، الذي ينظمه مجلس الشباب المصري بالمحافظة برئاسة محمد سيف، مسئول قطاع القناة بالمجلس، والذي استمر لمدة 3 أيام بالقاعة الرئيسية في مكتبة مصر العامة، بحضور دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ.

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير للنموذج التدريب على كيفية اتخاذ قرار خوض انتخابات المحليات، والخطوات التي يجرى تنفيذها عقب اتخاذ القرار، وأنواع المرشحين، وكيفية تشكيل القائمة، وتجهيز أوراق الترشح، بالإضافة إلى محاكاة لمناقشة مشاكل في ملفات الصحة والتعليم والمرافق، كما جرى تسليم شهادات حضور نموذج المحاكاة للمشاركين.

وأشار الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إلى أن المحليات هي خط الدفاع الأول عن الدولة، وأن الدستور تناول المحليات في 9 مواد، ولا يجوز أن يخالف القانون الدستور أو يتعارض معه، لذلك فإننا في حاجة إلى حرفية شديدة في صياغة قانون المحليات، مؤكدا أن الدستور انحاز لحماية دائمة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، وتمثيل مناسب للأخوة الأقباط وأصحاب الهمم.

ومن جانبه، أكد دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، على أن من يريد ممارسة السياسة أن يبدأ بالمجلس المحلي لكي يكتسب الخبرات اللازمة التي تؤهله لمجلسي النواب أو الشيوخ، مشددًا على أن الشباب المصري يحظون باهتمام غير مسبوق في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح ، وأن مصر تنطلق في كافة المحاور لإحداث التنمية الشاملة التي أشادت بها مختلف دول العالم وكبرى المؤسسات، وأنه ولولا جائحة التي أصبحت عائقًا أمام العالم كله لكان الوضع أفضل.

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