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تطعيم 38 ألفًا و967 طفلاً ضد شلل الأطفال ببورسعيد

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تطعيم 38 ألفًا و967 طفلاً ضد شلل الأطفال ببورسعيد تطعيم 38 ألفًا و967 طفلاً ضد شلل الأطفال ببورسعيد

مصراوي Masrawy

09:57 م الأحد 28 فبراير 2021


بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، عن تطعيم 38 ألفًا و967 طفلاً ضمن أعمال أول أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي تستهدف حوالي 110 آلاف طفل بمختلف مناطق المحافظة.

جرى التطعيم بواسطة 350 فريقًا طبيًا على مستوى المحافظة، ما بين فرق ثابتة وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

وأكد وكيل الصحة على أن وزارة الصحة وفرت الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة، كما يجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية برئاسته، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري.

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