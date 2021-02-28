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تطعيم 63.8% من المستهدف بالتطعيم طفل ضد شلل الأطفال بكفرالشيخ (صور)

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تطعيم 63.8% من المستهدف بالتطعيم طفل ضد شلل الأطفال بكفرالشيخ (صور) تطعيم 63.8% من المستهدف بالتطعيم طفل ضد شلل الأطفال بكفرالشيخ (صور)

مصراوي Masrawy

09:39 م الأحد 28 فبراير 2021


كفرالشيخ - إسلام عمار:

رصدت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، اليوم الأحد، حصرًا بأعداد الأطفال المستهدفين للتطعيم، في أول أيام الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من خلال الفرق الطبية الموزعة في جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ.

وفق حصر مديرية الشؤون الصحية، بلغ المستهدف تطعيمهم 543 ألفًا و782 طفلاً، من عمر يوم إلى 5 سنوات. وبلغت نسبة التغطية 63,8% من المستهدف.

كشفت عملية رصد أول يوم عمل في الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال عن تصدر إدارة سيدى سالم الصحية المركز الأول بنسبه 72.8%، تلتها إدارة مطوبس الصحية 65.7%، واحتلت إدارة بيلا الصحية المركز الثالث بنسبة 65.4%، وإدارة الحامول الصحية بنسبة 65.2%.

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