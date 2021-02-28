تطعيم 52 % من المستهدفين ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء (صور)

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الدكتور أيمن رخا، اليوم الأحد، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تمكنت من تطعيم 12540 طفلاً بالمحافظة، بنسبة تعدت 52 % من إجمالي المستهدف تطعيمه خلال الحملة.

أكد وكيل الوزارة أن الحملة مستمرة في تحقيق الهدف منها نحو مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتقديم الخدمة التطعيمية لجميع الأطفال في العمر المستهدف للتطعيم.

وانطلقت اليوم فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء، وتجوب الفرق الطبية المتنقلة داخل القرى والوديان والتجمعات البدوية، لتطعيم الأطفال داخل هذه المناطق.

وتستهدف الحملة ٢٤٠٢٦ طفلاً بكافة مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة لها، من خلال ١٢٠ فريقًا طبيًا ثابتًا ومتحركًا، مدربًا ومجهزًا بكافة التجهيزات لتطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة من سن يوم وحتى خمس سنوات.