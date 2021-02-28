للمره الثالثة.. محطة مياه القناطر الخيرية تجتاز اختبارات تجديد شهادة التنمية الفنية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة مياه القناطر الخيريه المرشحة على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة "TSM"، وذلك للمرة الثالثة.

جاء ذلك بعد استيفاء المحطة لمتطلبات الشهادة واعتمادها من الجهة المانحة، والتي يتم تجديدها كل عامين حفاظًا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج.

أكد مجاهد على أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة القليوبية

وأضاف أن تلك الشهادة تمنح طبقًا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.​