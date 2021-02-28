فضيحة ليبية.. شراء أصوات 3 مشاركين في انتخاب رئيس الوزراء "دبيبة"

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خبراء أمميون أثبتوا المخالفات في تقرير يرفع لمجلس الأمن

‬ذكر خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، أنه جرى شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية، التي ترعاها المنظمة الدولية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وأضاف الخبراء في التقرير الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، أنه "خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لعبد الحميد دبيبة كرئيس للوزراء".

وأشاروا إلى أن "أحد المشاركين انفجر غضباً في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".

ومن جانبه، أكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه كان شاهداً على ما حصل.

وأعرب عن غضبه من الفساد غير المقبول في وقت تمر فيه ليبيا بأزمة كبيرة.

وانتخب رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة مطلع شهر فبراير خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انطلق في تونس في نوفمبر الماضي.